Суд поддержал ФАС в деле о завышении цен на учебники издательством «Просвещение»

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которая обязала издательство «Просвещение» перечислить в государственный бюджет более 2 млрд рублей в связи с завышением цен на учебники. Об этом пишет РИА Новости.

В январе 2025 года ФАС обязала издательство «Просвещение» снизить цены на учебники по ряду предметов. Речь идет об истории, биологии и русском языке. Кроме того, федеральная служба потребовала от издательства вернуть в бюджет «незаконно полученный доход» в размере более 2 млрд рублей.

Как отметили в ведомстве, «Просвещение» является доминирующим игроком на рынке школьных учебников в РФ. Специалисты при проведении антимонопольного расследования зафиксировали значительное превышение темпов роста цен на книги по сравнению с издержками производства. В результате в отношении издательства было возбуждено дело.

15 февраля стало известно, что «Просвещение» подало иск в суд, чтобы оспорить решение ФАС. Издательство попросило признать незаконными решение Федеральной антимонопольной службы РФ и два ее предписания.

Ранее пресс-служба «Просвещения» прокомментировала требование ФАС перечислить в бюджет более 2 млрд рублей.