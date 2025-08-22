На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд поддержал ФАС в деле о завышении цен на учебники издательством «Просвещение»

Суд признал законным требование ФАС к «Просвещению» вернуть более 2 млрд рублей
true
true
true
close
Freepik.com

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которая обязала издательство «Просвещение» перечислить в государственный бюджет более 2 млрд рублей в связи с завышением цен на учебники. Об этом пишет РИА Новости.

В январе 2025 года ФАС обязала издательство «Просвещение» снизить цены на учебники по ряду предметов. Речь идет об истории, биологии и русском языке. Кроме того, федеральная служба потребовала от издательства вернуть в бюджет «незаконно полученный доход» в размере более 2 млрд рублей.

Как отметили в ведомстве, «Просвещение» является доминирующим игроком на рынке школьных учебников в РФ. Специалисты при проведении антимонопольного расследования зафиксировали значительное превышение темпов роста цен на книги по сравнению с издержками производства. В результате в отношении издательства было возбуждено дело.

15 февраля стало известно, что «Просвещение» подало иск в суд, чтобы оспорить решение ФАС. Издательство попросило признать незаконными решение Федеральной антимонопольной службы РФ и два ее предписания.

Ранее пресс-служба «Просвещения» прокомментировала требование ФАС перечислить в бюджет более 2 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами