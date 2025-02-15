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«Просвещение» подало иск против ФАС

РБК: издательство «Просвещение» обратилось в суд с иском к ФАС
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Алексей Куденко/РИА Новости

Издательство «Просвещение» подало иск в Арбитражный суд, оспаривая решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

«Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными», — говорится в уведомлении.

Иск был зарегистрирован 13 февраля, внимание на него обратило издание РБК. Суть претензий издательства к регулятора пока не раскрывается.

В конце января ФАС обязала «Просвещение» снизить цены на учебники по русскому языку, истории и биологии, а также вернуть в бюджет «незаконно полученный доход» в размере более двух миллиардов рублей.

В ведомстве отметили, что издательство «Просвещение» является доминирующим игроком на рынке школьных учебников. В ходе антимонопольного расследования ФАС зафиксировала значительное превышение темпов роста цен на продукцию «Просвещения» по сравнению с издержками производства. Это стало основанием для возбуждения дела.

Позже в пресс-службе издательства заявили об отсутствии нарушений в рамках антимонопольного законодательства. Там подчеркнули, что «Просвещение» представило исчерпывающие данные по ценообразованию на учебники по русскому языку, биологии и истории, которые издавались в период с 2021 по 2022 годы.

Ранее ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов.

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