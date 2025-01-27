«Просвещение» заявило, что не нарушало антимонопольного законодательства

Издательство «Просвещение» заявило об отсутствии нарушений в рамках антимонопольного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства.

В пресс-службе подчеркнули, что позиция издательства по поводу нарушения антимонопольного законодательства остается неизменной. «Просвещение» представило исчерпывающие данные по ценообразованию на учебники по русскому языку, биологии и истории, которые издавались в период с 2021 по 2022 годы.

«В связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции», — говорится в сообщении.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала издательство «Просвещение» вернуть в бюджет 2 млрд рублей незаконно полученного дохода.

По данным ведомства, «Просвещение» является доминирующей компанией по производству школьных учебников по русскому языку, истории и биологии. ФАС возбудила антимонопольное дело, в ходе которого было установлено превышение роста цен на учебники по сравнению с ростом расходов на их производство.

Ранее в ФАС раскрыли дорожный картель на 14,9 млрд рублей.