Женщина пошла за грибами и нашла в лесу под Петербургом 9 кг наркотиков

Жительница Ленинградской области нашла крупный схрон синтетических наркотиков вместо грибов. Об этом стало известно «Фонтанке».
На этой неделе в полицию обратился мужчина из поселка Первомайское. Он рассказал, что недавно его жена ходила в ближайший лес за грибами, но нашла подозрительные пакеты.
Правоохранители немедленно изъяли находку — девять упаковок с белым порошком — и отдали их на экспертизу. Вскоре выяснилось, что женщина нашла под корнями деревьев 9 кг мефедрона.
Неизвестных, устроивших в лесу тайник с запрещенным веществом, разыскивают.
Ранее российский пенсионер случайно забыл пакет с наркотиком в отделении банка и попался.