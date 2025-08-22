На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина пошла за грибами и нашла в лесу под Петербургом 9 кг наркотиков

«Фонтанка»: в Ленобласти женщина нашла в лесу тайник с мефедроном вместо грибов
Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Ленинградской области нашла крупный схрон синтетических наркотиков вместо грибов. Об этом стало известно «Фонтанке».

На этой неделе в полицию обратился мужчина из поселка Первомайское. Он рассказал, что недавно его жена ходила в ближайший лес за грибами, но нашла подозрительные пакеты.

Правоохранители немедленно изъяли находку — девять упаковок с белым порошком — и отдали их на экспертизу. Вскоре выяснилось, что женщина нашла под корнями деревьев 9 кг мефедрона.

Неизвестных, устроивших в лесу тайник с запрещенным веществом, разыскивают.

Ранее российский пенсионер случайно забыл пакет с наркотиком в отделении банка и попался.

