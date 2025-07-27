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Российский пенсионер случайно забыл пакет с наркотиком в отделении банка и попался

Пенсионер из Камышина стал фигурантом уголовного дела из-за своей забывчивости
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ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области пенсионер стал фигурантом дела из-за своей забывчивости. Об этом сообщили в полиции региона.

Недавно сотрудники одного из отделений банков в Камышине нашли бесхозный пакет с наркосодержащими растениями и заявили в полицию о своей находке. Пакет направили на исследование, и эксперты подтвердили, что в пакете находятся части растения конопли.

Личность забывчиво посетителя банка быстро установили. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Из дома пенсионера изъяли высушенные части растений конопли.

Мужчина рассказал, что обнаружил коноплю, когда шел из гаражей домой, и нарвал ее для личного потребления. В отношении пожилого рецидивиста возбудили новое уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотического средства, без цели сбыта». Ведется следствие.

Ранее россиянка притворялась беременной, чтобы помогать возлюбленному торговать наркотиками.

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