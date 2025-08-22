Россиянам посоветовали подготовиться к осеннему «нашествию» пауков

Специалисты по борьбе с вредителями предупреждают, что с завершением лета в домах россиян будет появляться все больше пауков. Такое массовое нашествие ожидается из-за наступления у них брачного сезона, а так как температура воздуха будет снижаться, то они будут искать себе сухие и теплые места. Чтобы предотвратить размножение пауков в своем доме ,важно подготовиться заранее, объяснили эксперты в беседе с Pravda.Ru.

Россиянам рекомендуют ориентироваться на два самых простых и эффективных способа предотвратить распространение пауков в жилых помещениях. Первое правило – это наведение порядка. Как поясняют специалисты, пауки чаще прячутся в укромных местах, коробках, вещах, поэтому чем сильнее захламлено пространство, тем больше шансов, что пауки выберут конкретно этот дом местом своего обитания. Эксперты призвали использовать именно пластиковые контейнеры вместо картонных коробок, так как в них забраться сложнее.

Второй способ справиться с пауками – это регулярная уборка даже в самых труднодоступных местах – например, за мебелью, под диваном и кроватью и так далее. Это помогает избавиться как от паутины, так и от ее создателей.

Также специалисты советуют использовать дополнительные меры защиты от пауков – например, растения, которые обладают свойствами репеллентов. К ним относятся базилик, розмарин, лаванда, мята, хризантема, цитронелла. Рекомендуется размещать их у входа в дом и в комнатах – это значительно снизит риск размножения пауков.

Напомним, уже в 10 регионах России замечены пауки-осы (аргиоп Брюнниха), включая области, которые для них не характерны. Так, их обнаружили в Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях. Чаще всего сообщения о пауках-осах поступали в августе от жителей Алтайского края, Башкирии и Владимирской области.

