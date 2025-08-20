На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина умер после укуса паука, купленного в интернете

Британец умер после того, как его укусил купленный в интернете паук
Мужчина из Англии умер после того, как его укусил паук, купленный им в интернете, пишет Liverpool Echo.

По словам Кейли, жены погибшего Марка Энтони, мужчина приобрел пять пауков в интернете за несколько недель до случившегося.

«Он был одержим ими, хотя раньше боялся насекомых», — рассказала она.

После того, как его укусил один из пауков, Энтони отправился с семьей в поездку в Шотландию, где почувствовал недомогание, но продолжал вести себя как обычно. Вернувшись домой, он начал жаловаться на гриппоподобные симптомы: жар, озноб и боли в конечностях.

Позже Марк позвонил сестре Кейли, сообщив, что не может нормально дышать. Когда женщина пришла ему на помощь, он потерял сознание. Парамедики, прибывшие на вызов, не смогли его спасти.

Семья считает, что причиной смерти стал укус паука. Однако официальное вскрытие пока не установило точную причину. Кейли утверждает, что настаивала на госпитализации Марка, но он отказался обращаться в больницу.

Теперь она призывает ограничить возможность свободной покупки экзотических пауков в интернете и ввести лицензирование для владельцев таких животных.

Ранее укус паука перерос для женщины в опасную для жизни инфекцию 48 часов спустя.

