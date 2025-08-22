Россиянам рассказали, чем можно заменить тягу к чипсам

Тягу к чипсам можно победить с помощью полезных альтернатив, например овощных или фруктовых чипсов, злаковых снеков и орехов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Резко отказываться от чипсов и другой любимой, но вредной еды не стоит, это может привести к срыву. Чтобы этого избежать, важно не только искать более здоровые альтернативы чипсам, но и обратить внимание на образ жизни в целом», — сказала специалист.

По ее словам, важно, чтобы физические и эмоциональные нагрузки были посильными, а организм регулярно получал достаточно отдыха и ярких впечатлений.

До этого Кашух говорила, что людям, имеющим хронические заболевания сердца, сосудов и почек, следует полностью отказаться от употребления чипсов. Кроме того, продукт провоцирует резкие скачки уровня глюкозы в крови, что может привести к нарушению углеводного обмена и диабету, предупредила она.

