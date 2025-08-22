Врач раскрыла, кому стоит отказаться от чипсов

Врач Кашух: людям с больным сердцем и почками чипсы есть нельзя

Людям, имеющим хронические заболевания сердца, сосудов и почек, следует полностью отказаться от употребления чипсов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

К слову, как предупреждала в интервью газете «Известия» врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Армине Афонина, чрезмерное употребление чипсов, кукурузных хлопьев, попкорна, вафель и других продуктов с высоким гликемическим индексом может привести к диабету.

«Чипсы состоят в основном из крахмала, прошедшего термическую обработку. Организму очень легко усваивать такое сырье и «добывать» из него сахар. Поэтому продукт провоцирует резкие скачки уровня глюкозы в крови, это может привести к нарушению углеводного обмена», — отметила Кашух.

Она добавила, что высокая калорийность и большой процент жира в чипсах вредят людям с лишним весом, склонностью к ожирению.

Согласно публикации «Ведомостей», за первые шесть месяцев 2025-го года в России уменьшились продажи чипсов в упаковках.

По подсчетам компании «Нильсен», проанализировавшей продукцию более чем в 150 розничных сетях и на 50 онлайн-площадках, продажи обжаренных ломтиков картофеля в масле уменьшились на 7% год к году. Эту тенденцию заметили и в исследовательской компании NTech. По ее данным, с января по июль этого года в России купили на 3,4% меньше чипсов — 121, 9 тыс. т.

