На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыла, кому стоит отказаться от чипсов

Врач Кашух: людям с больным сердцем и почками чипсы есть нельзя
true
true
true
close
Thorsten Jochim/Global Look Press

Людям, имеющим хронические заболевания сердца, сосудов и почек, следует полностью отказаться от употребления чипсов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

К слову, как предупреждала в интервью газете «Известия» врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Армине Афонина, чрезмерное употребление чипсов, кукурузных хлопьев, попкорна, вафель и других продуктов с высоким гликемическим индексом может привести к диабету.

«Чипсы состоят в основном из крахмала, прошедшего термическую обработку. Организму очень легко усваивать такое сырье и «добывать» из него сахар. Поэтому продукт провоцирует резкие скачки уровня глюкозы в крови, это может привести к нарушению углеводного обмена», — отметила Кашух.

Она добавила, что высокая калорийность и большой процент жира в чипсах вредят людям с лишним весом, склонностью к ожирению.

Согласно публикации «Ведомостей», за первые шесть месяцев 2025-го года в России уменьшились продажи чипсов в упаковках.

По подсчетам компании «Нильсен», проанализировавшей продукцию более чем в 150 розничных сетях и на 50 онлайн-площадках, продажи обжаренных ломтиков картофеля в масле уменьшились на 7% год к году. Эту тенденцию заметили и в исследовательской компании NTech. По ее данным, с января по июль этого года в России купили на 3,4% меньше чипсов — 121, 9 тыс. т.

Ранее россиянам рассказали, почему нельзя есть много чипсов из водорослей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами