Россиянам рассказали, сколько чипсов можно съесть за раз без вреда для здоровья

Врач Кашух: за один раз можно съедать не более 30 г чипсов
Чипсы стоит есть с максимальной осторожностью, но в целом безопасной дозой считается 20-30 г данного продукта, что равно примерно двум горстям. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

К слову, как писала газета «Известия» со ссылкой на экспертов, тяга к соленой пище может быть как временной реакцией на стресс или усталость, так и признаком серьезных нарушений в организме, таких как дефицит минералов, гормональный дисбаланс или хронические заболевания.

«Если отказаться от чипсов сложно, лучше выбирать наиболее «здоровые» варианты — из качественного сырья, приготовленные на хорошем растительном масле (в идеале — и вовсе без него). Лучше выбирать чипсы без вкусовых добавок, а также обращать внимание на количество соли в составе: чем ее меньше, тем продукт «здоровее», — отметила Кашух.

Она также подчеркнула, что не стоит заменять чипсами полноценный прием пищи или перекус. Людям, имеющим хронические заболевания сердца, сосудов и почек, по ее словам, следует полностью отказаться от употребления этого лакомства.

Ранее стало известно, что россияне стали покупать меньше чипсов.

