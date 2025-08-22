РВБ и РЭУ им. Плеханова запустят совместную магистерскую программу

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) совместно с Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова запускает новую магистерскую программу «Организация и технология торгового бизнеса», сообщает пресс-служба компании.

Обучение начнется в сентябре, а прием документов на внебюджетную форму продлится до 9 сентября.

Директор Департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль подчеркнул важность практической составляющей обучения.

«Сотрудничество с одним из лучших университетов страны открывает новые возможности как для бизнеса, так и для науки. Мы готовы предоставить студентам Плехановского университета качественную прикладную базу — доступ к кейсам, уникальному опыту и командам, стажировку в компании и гранты на собственные проекты в рамках Клуба инициативной молодежи», — сказал он.

По словам декана Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрия Завьялова, программа позволит участникам не только получить востребованные знания от ведущих преподавателей университета, но и углубиться в практику платформенной экономики и цифровых технологий.

Программа рассчитана на два года и реализуется Базовой кафедрой торговой политики факультета Высшая школа экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова. Студенты освоят комплексные знания в области экономики и менеджмента торговых организаций. Основное внимание будет уделяться практико-ориентированной подготовке специалистов в сфере торговли.

Занятия будут проходить очно в вечерние часы на территории университета. Эксперты РВБ проведут гостевые лекции, мастер-классы и ежемесячные карьерные консультации. Также студенты смогут участвовать в решении реальных бизнес-кейсов от Wildberries & Russ, получать менторскую поддержку и погружаться в аналитику современного E-commerce.