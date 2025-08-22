На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

РВБ и РЭУ им. Плеханова запустят совместную магистерскую программу

Студенты РЭУ им. Плеханова получат опыт в сфере онлайн-торговли
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) совместно с Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова запускает новую магистерскую программу «Организация и технология торгового бизнеса», сообщает пресс-служба компании.

Обучение начнется в сентябре, а прием документов на внебюджетную форму продлится до 9 сентября.

Директор Департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль подчеркнул важность практической составляющей обучения.

«Сотрудничество с одним из лучших университетов страны открывает новые возможности как для бизнеса, так и для науки. Мы готовы предоставить студентам Плехановского университета качественную прикладную базу — доступ к кейсам, уникальному опыту и командам, стажировку в компании и гранты на собственные проекты в рамках Клуба инициативной молодежи», — сказал он.

По словам декана Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрия Завьялова, программа позволит участникам не только получить востребованные знания от ведущих преподавателей университета, но и углубиться в практику платформенной экономики и цифровых технологий.

Программа рассчитана на два года и реализуется Базовой кафедрой торговой политики факультета Высшая школа экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова. Студенты освоят комплексные знания в области экономики и менеджмента торговых организаций. Основное внимание будет уделяться практико-ориентированной подготовке специалистов в сфере торговли.

Занятия будут проходить очно в вечерние часы на территории университета. Эксперты РВБ проведут гостевые лекции, мастер-классы и ежемесячные карьерные консультации. Также студенты смогут участвовать в решении реальных бизнес-кейсов от Wildberries & Russ, получать менторскую поддержку и погружаться в аналитику современного E-commerce.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами