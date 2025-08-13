На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У москвички с болями в груди нашли в легком гигантскую кисту с паразитами

В Москве врачи нашли в легком девушки с жалобой на боль в груди кисту с червями
true
true
true
close
Telegram-канал «Московская медицина»

Врачи больницы имени Сперанского в Москве спасли девушку с кистой с паразитами в легком. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

По словам медиков, семнадцатилетняя пациентка испытывала трудности с дыханием и боли в груди. Во время диспансеризации у нее в легком нашли новообразование размером 10 на 10 сантиметров. После обследования образования специалисты установили, что это эхинококковая киста — заболевание, вызванное личинками ленточных червей.

Киста развивалась около двух лет. Паразитами пациентка вероятнее всего заразилась во время игр с собаками.

«Кистозное образование у пациентки занимало ½ часть левого легкого и оттесняло легочную ткань. Была выполнена операция по удалению гигантской кисты. Однако за два года эхинококк разрушил верхнюю часть доли левого легкого, а нижнюю постоянно сдавливал», — рассказал детский хирург больницы Ампар Фатима.

После операции девушке провели диагностику других органов, чтобы исключить наличие других образований с паразитами.

В больнице отметили, что сейчас у пациентки отсутствуют проблемы с дыханием, но на восстановление легкого уйдет время.

Ранее врачи удалили москвичке кисты с паразитами с шеи и плеча после укуса комара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами