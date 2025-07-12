Россиянам напомнили, почему нельзя есть много чипсов из водорослей

Сушеные водоросли поддерживают баланс йода в организме, легко усваиваются и активизируют работу мозга, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Чипсы из водорослей — источник витаминов и минералов (железо, кальций, магний, витамины A, C, K). Они содержат альгинаты – природные полисахариды, способствующие детоксикации организма. Это низкокалорийные снеки, что делает их полезной альтернативой картофельным чипсам», — объяснил он.

Чтобы получить от чипсов из водорослей пользу, необходимо есть этот продукт дозированно. Рекомендуемая дневная норма потребления снеков из водорослей составляет не более 1-2 листов. К тому же, этот продукт можно употреблять два-три раза в неделю.

«Переедание чипсов из водорослей приводит к избытку йода, а это, в свою очередь, нарушает функцию щитовидной железы, особенно при аутоиммунных заболеваниях. Более того, некоторые производители добавляют в продукт много соли, что опасно при гипертонии и болезнях почек. А еще водоросли могут накапливать мышьяк, свинец и кадмий, особенно если выращены в загрязненных водах. И, конечно, дешевые чипсы могут содержать усилители вкуса и ароматизаторы», — добавил эксперт.

Перед включением в рацион людям с заболеваниями щитовидной железы стоит проконсультироваться с врачом. Выбирайте продукцию проверенных брендов с минимальной обработкой, резюмировал специалист.

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