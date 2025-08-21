Россияне стали покупать меньше чипсов

«Ведомости»: продажи чипсов в упаковках в России упали за полгода на 7%

За первые шесть месяцев 2025-го в России уменьшились продажи чипсов в упаковках, пишут «Ведомости».

Согласно подсчетам компании «Нильсен», проанализировавшей продукцию более чем в 150 розничных сетях и на 50 онлайн-площадках, продажи обжаренных ломтиков картофеля в масле уменьшились на 7% год к году. Эту тенденцию заметили и в исследовательской компании NTech. По ее данным, с января по июль этого года в России купили на 3,4% меньше чипсов — 121, 9 тыс. т.

Как отмечается в статье, в прошлом году этот сегмент снеков рос. Тогда «Нильсен» связала это с появлением на рынке новинок и интересом россиян к новым вкусам.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, нынешнее сокращение продажи чипсов связано с опережающим ростом цен (когда цены на товары и услуги растут быстрее, чем общий уровень цен в экономике) и переключением потребителей на более здоровые продукты. Так, некоторые стали предпочитать чипсам тыквенные семечки, снеки из фруктов, овощей, водорослей и орехи.

Накануне стало известно, что в Китае девятилетняя девочка украла сейф из дома подруги, взломала его и потратила деньги на чипсы. Дочь мужчины по фамилии Лу пригласила к себе домой соседку Люси. После ухода гостьи семья обнаружила пропажу сейфа, в котором находилось около $2,7 тыс. наличными и три важных документа, связанных с долговым спором.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Анна Сирота разбиралась, почему россияне не хотят правильно питаться.