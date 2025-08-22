На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о мошенничестве с трудоустройством через мессенджеры

МВД: мошенники похищают деньги россиян под видом трудоустройства
kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале предупредило россиян о мошенниках, похищающих деньги под видом трудоустройства.

По данным ведомства, злоумышленники рассылают через мессенджеры вакансии от фиктивных компаний и предлагают пройти «стажировку», на которой якобы выплачивают зарплату. После этого у соискателей требуют оплату «налогов» или «оформления документов», а переведенные средства похищаются.

Правоохранители уточнили, что мошенники создают видимость реальной работы, предоставляя простые задания и демонстрируя «зарплату» на счете жертвы. При этом упор делается на гибкий график и высокий доход. Злоумышленники нередко копируют настоящие компании, проводят онлайн-собеседования и создают фейковые корпоративные порталы для формирования доверия.

Ведомство подчеркнуло, что легитимные работодатели никогда не требуют оплаты за трудоустройство или оформление документов.

Ранее мошенники придумали новый способ обмана российских пенсионеров.

