В Петербурге подросток пытался спуститься с пятого этажа по веревке и упал на землю

В Петербурге 17-летний подросток разбился, пытаясь покинуть квартиру через окно
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге подросток сорвался с высоты, попытавшись покинуть квартиру по веревке после ссоры с матерью. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

Несчастный случай произошел с 17-летним юношей из Красносельского района. Утром 21 августа его доставили в Детскую больницу №1 с ушибом правого легкого, переломом грудины и четырех грудных позвонков, двух поясничных позвонков, а также с закрытыми переломами левой лучевой кости и таза.

Оказалось, что подросток сорвался с высоты, предприняв попытку спуститься из окна своей квартиры на пятом этаже по импровизированной веревке.

Незадолго до этого, мать отобрала у него за плохое поведение ключи и мобильный телефон. Известно, что женщина воспитывает сына, который нигде не учится и не работает, одна, однако семья на учете до сих пор не состояла.

Сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Следователи начали проверку по факту инцидента.

Ранее в Москве мужчина пытался сбежать голым из отеля и разбился, выпав из окна.

