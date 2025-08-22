В Петербурге подросток пытался спуститься с пятого этажа по веревке и упал на землю

В Санкт-Петербурге подросток сорвался с высоты, попытавшись покинуть квартиру по веревке после ссоры с матерью. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

Несчастный случай произошел с 17-летним юношей из Красносельского района. Утром 21 августа его доставили в Детскую больницу №1 с ушибом правого легкого, переломом грудины и четырех грудных позвонков, двух поясничных позвонков, а также с закрытыми переломами левой лучевой кости и таза.

Оказалось, что подросток сорвался с высоты, предприняв попытку спуститься из окна своей квартиры на пятом этаже по импровизированной веревке.

Незадолго до этого, мать отобрала у него за плохое поведение ключи и мобильный телефон. Известно, что женщина воспитывает сына, который нигде не учится и не работает, одна, однако семья на учете до сих пор не состояла.

Сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Следователи начали проверку по факту инцидента.

