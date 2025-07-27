В Москве мужчина пытался сбежать голым из отеля и разбился, выпав из окна

Мигрант упал с третьего этажа и разбился при попытке бегства из столичного отеля

В Москве мигрант пытался сбежать из отеля и разбился при падении из окна. Об этом стало известно mk.ru.

Несчастный случай произошел в ночь на пятницу, 25 июля, в бутик-отеле на юге столицы. Сначала очевидцы заметили в окне третьего этажа мужчину в одном нижнем белье. Держа одежду в руках, неизвестный сначала прыгнул на кондиционер, а затем решил перебраться на откос второго этажа.

Однако попытка не увенчалась успехом, и пострадавший сорвался. Он плашмя упал на асфальт и получил несовместимые с жизнью травмы. Потерпевшим оказался 30-летний уроженец Узбекистана, брат потерпевшего опознал его на месте происшествия.

Свидетели утверждают, что мужчина действовал в спешке, как будто хотел убежать от кого-то. Вероятно, постоялец отеля решил уйти, не заплатив за номер. Ведется проверка.

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