На Украине мужчину осудили из-за гуманитарной помощи от России

ТАСС: на Украине мужчину осудили на 10 лет за раздачу гуманитарной помощи от РФ
Суд на Украине приговорил к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества жителя Анатолия Мируту за раздачу местному населению гуманитарной помощи от российских солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные списка политзаключенных международного «Клуба народного единства».

По данным украинских СМИ, мужчина в начале конфликта помогал своей матери, которая выполняла обязанности заместителя сельского старосты в одном из районов Киевской области. Тогда Мирута раздавал гуманитарную помощь, за что был обвинен в коллаборационизме.

Его дело находится на рассмотрении апелляции, говорится в публикации.

20 августа сообщалось, что около семи тысяч человек лишены свободы на Украине по политическим мотивам. Списки политзаключенных засекречены Службой безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что все эти люди «подвергаются несправедливому и безосновательному лишению свободы».

В «Клубе народного единства» уточнили, что репрессиям в том числе подвергаются священнослужители Украинской православной церкви (УПЦ), раввины, журналисты и блогеры, а также украинцы, которые выражают мнение, не совпадающее с позицией властей.

Ранее депутат Рады обратился в ООН с просьбой поддержки политзаключенных на Украине.

