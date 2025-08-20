Опубликованы данные о количестве политзаключенных на Украине

«Клуб народного единства»: на Украине около 7 тысяч политзаключенных

Около семи тысяч человек лишены свободы на Украине по политическим мотивам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на декларацию Международного «Клуба народного единства» об освобождении политзаключенных.

По данным агентства, списки политзаключенных засекречены Службой безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что все эти люди «подвергаются несправедливому и безосновательному лишению свободы».

«В соответствии со статьей 9 Всеобщей декларации прав человека, никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Тем не менее на Украине продолжаются репрессии», — говорится в документе «Клуба народного единства».

В Клубе уточнили, что репрессиям в том числе подвергаются священнослужители Украинской православной церкви (УПЦ), раввины, журналисты и блогеры, а также украинцы, которые выражают мнение, не совпадающее с позицией властей.

До этого Международный «Клуб народного единства» обнародовал список из 368 заключенных, которых задержали или осудили на Украине по политическим или религиозным мотивам. Среди них оказались митрополиты Павел и Арсений, депутат Александр Дубинский, журналист Диана Панченко и другие.

Декларацию планируется отправить президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Папе Римскому Льву XIV. Также с документом смогут ознакомиться секретари ООН и ОБСЕ Антониу Гутерриш и Феридун Синирлиоглу.

Ранее депутат Рады обратился в ООН с просьбой поддержки политзаключенных на Украине.