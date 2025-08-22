Россияне ждут грусти и упадка сил от приближающейся осени

Большинство россиян (56%) положительно воспринимают осень. Еще 44% опрошенных относятся к осени нейтрально или негативно. Это показало исследование сервисов Одноклассники, Новости Mail и Здоровье Mail (проекты VK), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

С приходом осени только 11% россиян не испытывают изменений в самочувствии и настроении. Остальные отмечают различные изменения: 55% испытывают легкую грусть или ностальгию, 27% становятся спокойнее, 16% ощущают упадок сил и настроения, 15% жалуются на усталость и снижение энергии, 12%, наоборот, чувствуют прилив сил и бодрости, а 11% испытывают радость.

Почти половина россиян (47%) не готовятся к осеннему сезону. Те, кто все же готовятся морально, используют различные подходы: 15% строят планы на хобби и творчество, а также планируют поездки, мероприятия и встречи. Почти столько же (14%) обновляют гардероб и аксессуары, а также прописывают цели и задачи на осень. Еще 11% ищут рецепты сезонных блюд и напитков, около 10% приобретают что-то уютное для дома или начинают изучать что-то новое. Некоторые стараются продлить лето, уезжая в теплые края (8%), или составляют списки фильмов и книг (7%).

Для укрепления иммунитета перед холодами 46% респондентов увеличивают потребление овощей и фруктов, 36% проводят больше времени на свежем воздухе, 17% принимают витамины, 13% занимаются спортом, 11% стараются больше отдыхать, 8% посещают баню или сауну, а 5% закаляются. При этом 31% никак не готовятся в плане здоровья.

Что касается осенних увлечений, большинство россиян предпочитают прогулки (28%), просмотр фильмов или сериалов (27%), чтение книг (20%), кулинарию (12%), компьютерные или мобильные игры (10%), посещение музеев, театров и выставок (10%), спорт (10%), творчество (10%), рукоделие (9%). На осенних выходных респонденты чаще всего занимаются домашними делами (43%), гуляют (35%) и смотрят фильмы или сериалы (31%).

Относительно предпочтений в контенте, с наступлением осени респонденты чаще всего выбирают новостные (40%) и развлекательные форматы (37%). Контент о здоровье, психологии и поддержании хорошего самочувствия интересует 19% россиян, материалы о саморазвитии и обучении — 16%, о приготовлении различных блюд — 16%, о путешествиях в осенний сезон — 15%, о DIY и творчестве (например, декор, рукоделие) — 8%.

