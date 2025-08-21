Россиянин вонзил нож в живот приятелю, который пришел поздравить его с днем рождения

В Волгоградской области именинник вонзил гостю нож в живот во время празднования

В Волгоградской области мужчина вонзил нож в живот приятелю, пришедшему поздравить его с днем рождения. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 21 августа в частном доме в городе Новоаннинский. По версии следствия, мужчина пришел в гости к приятелю, чтобы поздравить его с днем рождения, и во время совместного распития спиртного между хозяином дома и гостем возник конфликт. В результате именинник нанес знакомому множественные удары кулаками и ногами, а затем ножом в область живота. Пострадавший не выжил.

После случившегося нападавший самостоятельно обратился за помощью к соседу, который вызвал скорую помощь и полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий.

