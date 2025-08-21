В Петербурге охранник букмекерской конторы изрезал ножом троих посетителей

В Выборгском районе Петербурга задержан 60-летний охранник букмекерской конторы, который напал с ножом на троих посетителей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в букмекерской конторе по проспекту Энгельса. 60-летний охранник поссорился с тремя посетителями и схватился за нож. С ранениями различной степени тяжести госпитализированы двое жителей Тюменской области 33 и 34 лет, а также 38-летний гражданин Белоруссии.

Нападавший задержан, известно, что он уже имел проблемы с законом и был судим за мошенничество, кражи, неуплату алиментов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.

До этого пьяный россиянин напал с ножом на нового знакомого из-за оскорбления. Двое пьяных мужчин познакомились на скамейке около дома и устроили драку. В ходе конфликта один из его участников выхватил нож и ударил им оппонента по руке. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего удалось задержать, 33-летний мужчина признался, что напал на собутыльника из-за оскорбления.

Ранее москвич с двумя кухонными ножами напал на соседей из-за громкой музыки.