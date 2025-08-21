На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка, летевшая в Тбилиси, попалась в аэропорту с черной икрой на 40 тысяч рублей

В аэропорту Екатеринбурга поймали пассажирку с икрой на 40 тысяч рублей
true
true
true
close
Федеральная таможенная служба

В Екатеринбурге поймали 25-летнюю авиапассажирку, пытавшуюся вывезти в Тбилиси черную икру на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

Инцидент произошел в аэропорту Кольцово. При досмотре багажа девушки, которая собиралась вылетать в Тбилиси, обнаружили более килограмма осетровой икры. Половина этой икры была без заводской упаковки. Пассажирка заявила, что приобрела продукт на Шарташском рынке за 40 тысяч рублей для подарка родственникам — с таможенными правилами она была не знакома.

Отмечается, что к вывозу из страны для личных нужд разрешено не более 250 граммов черной икры в маркированной упаковке на человека — такой продукт является стратегическим ресурсом. Возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ.

Ранее россиянин вез из Дубая подарок супруге, спрятав его в кроссовках, и попался на таможне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами