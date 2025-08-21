Россиянка, летевшая в Тбилиси, попалась в аэропорту с черной икрой на 40 тысяч рублей

В аэропорту Екатеринбурга поймали пассажирку с икрой на 40 тысяч рублей

В Екатеринбурге поймали 25-летнюю авиапассажирку, пытавшуюся вывезти в Тбилиси черную икру на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

Инцидент произошел в аэропорту Кольцово. При досмотре багажа девушки, которая собиралась вылетать в Тбилиси, обнаружили более килограмма осетровой икры. Половина этой икры была без заводской упаковки. Пассажирка заявила, что приобрела продукт на Шарташском рынке за 40 тысяч рублей для подарка родственникам — с таможенными правилами она была не знакома.

Отмечается, что к вывозу из страны для личных нужд разрешено не более 250 граммов черной икры в маркированной упаковке на человека — такой продукт является стратегическим ресурсом. Возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ.

