Россиянин вез из Дубая подарок супруге, спрятав его в кроссовках, и попался на таможне

Таможенники задержали пассажира, прилетевшего из Дубая с золотом в кроссовках

Таможенники нашли ювелирные изделия на полмиллиона рублей в обуви пассажира, прибывшего из Дубая. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Мужчина вернулся из ОАЭ на родину и проходил таможенный контроль в аэропорту Грозного. Сотрудники ФТС проверили пассажира при помощи ручного металлодетектора и заставили его разуться, а затем нашли два золотых кольца и браслет под стельками в его кроссовках.

Россиянин спрятал незадекларированные ювелирные изделия из золота 750 пробы стоимостью около 500 тыс. рублей, чтобы избежать уплаты таможенных платежей. Мужчина пояснил, что вез украшения в качестве подарка для супруги. В итоге драгоценности изъяли и отдали на экспертизу.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля). Нарушителю грозит наказание в виде штрафа от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров.

Ранее россиянин пытался ввезти из-за границы Rolex за 6,4 млн рублей.