На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин вез из Дубая подарок супруге, спрятав его в кроссовках, и попался на таможне

Таможенники задержали пассажира, прилетевшего из Дубая с золотом в кроссовках
true
true
true
close
ФТС России

Таможенники нашли ювелирные изделия на полмиллиона рублей в обуви пассажира, прибывшего из Дубая. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Мужчина вернулся из ОАЭ на родину и проходил таможенный контроль в аэропорту Грозного. Сотрудники ФТС проверили пассажира при помощи ручного металлодетектора и заставили его разуться, а затем нашли два золотых кольца и браслет под стельками в его кроссовках.

Россиянин спрятал незадекларированные ювелирные изделия из золота 750 пробы стоимостью около 500 тыс. рублей, чтобы избежать уплаты таможенных платежей. Мужчина пояснил, что вез украшения в качестве подарка для супруги. В итоге драгоценности изъяли и отдали на экспертизу.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля). Нарушителю грозит наказание в виде штрафа от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров.

Ранее россиянин пытался ввезти из-за границы Rolex за 6,4 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами