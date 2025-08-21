В Воронежской области более 70 поездов задерживаются из-за падения дрона

в связи с нарушением работы контактной сети, вызванным падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Воронежской области, более 70 поездов дальнего следования следуют с отклонением от графика. Информацию об этом распространили в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

«В связи с нарушением минувшей ночью работы контактной сети на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области в результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования. Максимальное время задержки составляет до 5,5 часов», — говорится в сообщении.

Представители холдинга заверили, что предпринимаются все возможные меры для сокращения времени задержки пассажирских поездов, следующих в южном направлении.

По данным РЖД, задерживающимся в пути более 4 часов, предоставляется питание.

Кроме того, в связи с задержками прибытия поездов внесены изменения в расписание отправления двух поездов. Поезд № 42 сообщением Москва — Саранск отправится с Казанского вокзала столицы 22 августа не ранее 00:00 вместо запланированного отправления 21 августа в 21:50, а поезд № 24 сообщением Москва — Казань отправится с Казанского вокзала столицы 22 августа не ранее 01:00 вместо отправления 21 августа в 23:10.

Ранее в Воронежской области восстановили подачу электричества после атаки БПЛА.