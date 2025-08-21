Шесть жителей Дагестана вымогали у похищенного человека более 6 млн рублей

Шесть жителей Дагестана похитили человека, после чего вымогали у него более 6 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел не позднее июня 2025 года. Шестеро человек похитили жителя Махачкалы, после чего доставили его в специально оборудованное помещение в населенном пункте Хасавюртовского района. Там они для получения денег применяли в отношении потерпевшего физическое насилие, психологическое давление и угрозы.

В СК отметили, что похищенный в итоге согласился передать указанную сумму. После этого его освободили.

«В результате проведенных в Москве и Махачкале обысковых мероприятий все подозреваемые были задержаны. В суд направлены ходатайства об избрании в отношении участников организованной группы меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека, совершенном организованной группой, и вымогательстве, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере.

Накануне в прокуратуре Московской области сообщили, что трое мужчин похитили жителя Подмосковья и вывезли в лес, вымогая у него деньги или машину. Подольский городской суд признал мужчин виновными и приговорил их к девяти годам лишения свободы.

Ранее в центре Москвы неизвестные похитили мужчину на глазах у множества свидетелей.