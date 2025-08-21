На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шесть жителей Дагестана вымогали у похищенного человека более 6 млн рублей

СК: шестерых жителей Дагестана задержали за похищение и вымогательство
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Шесть жителей Дагестана похитили человека, после чего вымогали у него более 6 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел не позднее июня 2025 года. Шестеро человек похитили жителя Махачкалы, после чего доставили его в специально оборудованное помещение в населенном пункте Хасавюртовского района. Там они для получения денег применяли в отношении потерпевшего физическое насилие, психологическое давление и угрозы.

В СК отметили, что похищенный в итоге согласился передать указанную сумму. После этого его освободили.

«В результате проведенных в Москве и Махачкале обысковых мероприятий все подозреваемые были задержаны. В суд направлены ходатайства об избрании в отношении участников организованной группы меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека, совершенном организованной группой, и вымогательстве, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере.

Накануне в прокуратуре Московской области сообщили, что трое мужчин похитили жителя Подмосковья и вывезли в лес, вымогая у него деньги или машину. Подольский городской суд признал мужчин виновными и приговорил их к девяти годам лишения свободы.

Ранее в центре Москвы неизвестные похитили мужчину на глазах у множества свидетелей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами