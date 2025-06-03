На Ярославском вокзале похитили мужчину и увезли в багажнике черного Mercedes

Группа неизвестных похитила человека у Ярославского вокзала в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста. Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек.

Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался. Женские голоса за кадром просили полицейских отреагировать и снимали происходящее на камеру.

До этого в Коврове троих членов «Русской общины» обвинили в похищении и избиении мужчины.

По версии следствия, из-за личного конфликта трое обвиняемых, двое 1994 года рождения и один 2000 года рождения, насильно посадили своего экс-соратника 2007 года рождения в автомобиль, вывезли в лес около микрорайона Заря, где связали ему руки и ноги скотчем и удерживали около трех часов. Злоумышленники избивали жертву, применяли электрошокер, угрожали ножом и изнасилованием.

Ранее в Новосибирске мужчины увезли девушку на авто и избили.