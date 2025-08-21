На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Охотничья собака покусала трехлетнюю девочку за лицо в российском селе

В Нижегородской области охотничья собака покусала трехлетнюю девочку за лицо
Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)/VK

В Нижегородской области пес набросился на трехлетнюю девочку и изуродовала ей лицо. Об этом сообщает сообщество «Кстати».

Инцидент произошел в августе в деревне Соколово, когда дети гуляли на улице. В этот момент охотничья собака набросилась на девочку, схватив зубами за нижнюю часть лица.

В результате животное разорвало ребенку губу и оставило рану на подбородке. Девочке наложили швы, она проходит курс уколов от бешенства. По словам матери пострадавшей, предполагаемый хозяин собаки отрицает, что имеет отношение к животному.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили в региональной прокуратуре. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

До этого в Тюмени собака без намордника сорвалась с рулеточного поводка и атаковала ребенка. Животное прокусило девочке губу и повредило глаз.

Ранее бездомные собаки набросились на ребенка в российском городе и искусали его.

