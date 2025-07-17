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Бездомные собаки набросились на ребенка в российском городе и искусали его

В Дагестане бездомные собаки искусали восьмилетнего мальчика
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ekho_dagestana1/Telegram

В Дагестане ребенок пострадал из-за нападения бездомных собак. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 17 июля на улице Мамедбекова в городе Дербенте. Группа безнадзорных собак напала на восьмилетнего мальчика, в результате чего ребенок получил телесные повреждения.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность. В данный момент прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Telegram-канал Mash Gor сообщает, что проблема с агрессивными стаями собак стоит давно. Несмотря на жалобы, по словам местных жителей, ситуация никак не разрешается.

До этого дело возбудили после того, как в Энгельсе собаки порвали губу и щеку трехлетнему мальчику. Отбиться от животных ребенку помог случайный прохожий.

Ранее хозяин собаки, покусавшей школьницу и пенсионерку в Петербурге, стал фигурантом дела.

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