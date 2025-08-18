На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Губа прокушена, пострадал глаз»: в Тюмени собака покусала ребенка за лицо

Shutterstock

В Тюмени собака, напавшая на девочку, прокусила ей губу и повредила глаз. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел в районе Ново-Патрушево. По словам матери пострадавшей девочки, собака без намордника сорвалась с рулеточного поводка и атаковала ребенка. Хозяйка животного в момент нападения вела себя спокойно и выразила уверенность, что пес «ничего не сделает».

«Я просто разворачиваю лицо дочери, а оно все в крови», — рассказала мать пострадавшей о первых секундах после нападения.

В результате случившегося у ребенка оказалась прокушена губа и поврежден глаз. Девочке ввели прививку от столбняка.

Мать пострадавшей подала заявление в полицию. Проводится проверка для установления обстоятельств происшествия. По словам женщины, хозяйка собаки просила не вызывать скорую помощь и не обращаться в правоохранительные органы — она желала каким-то образом договориться с ней.

Ранее бездомные собаки набросились на ребенка в российском городе и искусали его.

