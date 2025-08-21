Мигрантка фиктивно вышла за россиянина и потребовала выплаты, когда он не вернулся с СВО

В Красноярске будут судить иностранку за мошенничество с выплатой бойцу СВО

В Красноярске иностранку будут судить за махинации с выплатами участнику СВО. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, какое-то время назад мигрантка заключила с россиянином фиктивный брак, таким образом получив разрешение на временное проживание на территории РФ.

«После этого женщина родила ребенка от другого мужчины, личность которого в ходе проверки не установлена», – сообщается в публикации.

Позже ее «супруг» заключил контракт и отправился на СВО, но с фронта не вернулся. На этом основании мигрантка обратилась в профильные органы с заявлением о выплате ей и ее ребенку пособия. В результате сумма превысила девять миллионов рублей.

Когда о ситуации стало известно, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество при получении социальных выплат. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Компенсацию отдали матери бойца. Запись о браке суд признал недействительной. Помимо этого, суд рассмотрит иск о признании записи об отцовстве недействительной.

