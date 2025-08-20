Дочь не вернувшегося с фронта участника СВО получила вдвое меньше выплат

В Перми дочери не вернувшегося с фронта бойца СВО занизили выплату

Жительнице Пермского края отказали в выплатах после того, как ее муж не вернулся с фронта. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Получив новость о произошедшем с супругом, женщина обратилась в профильные органы региона, чтобы получить выплату в размере миллиона рублей. Соответствующую заявку она подала «в интересах своей несовершеннолетней дочери».

«По результатам рассмотрения обращения размер выплаты был снижен до 500 тыс. рублей, при этом никаких объективных оснований для изменения размера компенсации не имелось», – сообщается в публикации.

Жена участника СВО обратилась в прокуратуру. После этого женщине перечислили оставшиеся 500 тысяч рублей.

До этого в Брянской области участник СВО не смог получить выплаты после обращения. Он был тяжело ранен в зоне спецоперации, но уполномоченные органы отказались выдавать компенсацию, так как мужчина прописан в этом регионе, но заключал контракт в другом.

После вмешательства прокуратуры и суда нужную сумму россиянин получил.

Ранее участника СВО объявили беглецом после попадания в госпиталь.