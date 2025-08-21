На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Старейшая жительница Земли отметила 116-й день рождения

Британка, признанная старейшей из ныне живущих людей, отметила 116-летие
Этель Катерхэм из Великобритании, официально признанной самой старой жительницей Земли, исполнилось 116 лет. Об этом сообщает Sky News.

По информации издания, женщина отказалась общаться в свой день рождения с прессой, заявив, что предпочтет провести его «в тихом семейном кругу».

Катерхэм родилась в графстве Хэмпшир 21 августа 1909 года. Она пережила своего супруга и двух дочерей.

В предыдущих интервью СМИ пенсионерка делилась секретом долголетия. По ее мнению, до столь почтенного возраста ей удалось дожить благодаря позитивному настрою и привычки во всем соблюдать умеренность. Также Катерхэм призвала всех, кто хочет следовать ее примеру, не отказываться от новых возможностей и всегда говорить им «да».

Ранее ученые назвали четыре фактора, помогающих дожить до 100 лет.

