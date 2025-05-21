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Ученые назвали четыре фактора, помогающих дожить до 100 лет

The Conversation: физкультура, здоровое питание, сон и друзья дают долголетие
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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые из Вестминстерского университета назвали четыре ключевых фактора, помогающих прожить 100 лет и более. Статья опубликована на портале The Conversation.

Исследования показывают, что даже 75 минут быстрой ходьбы в неделю могут продлить жизнь на два года. Однако главный враг долголетия — сидячий образ жизни. Ученые рекомендуют вставать каждые 30 минут и ежедневно уделять 30 минут умеренным физическим нагрузкам.

Другое 30-летнее исследование 100 тыс. человек показало: те, кто дожил до 70 лет без хронических болезней, предпочитали овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые продукты. Однако важно не исключать мясо полностью, а соблюдать баланс.

Нерегулярный сон увеличивает риск раннего ухода из жизни на 50%. Оптимальная продолжительность — 7-9 часов, однако индивидуальные потребности могут варьироваться. Особенно вредна работа в ночные смены.

Детские травмы и хронический стресс ускоряют старение на клеточном уровне. Йога, социальная активность и крепкие связи с близкими помогают сохранить психологическую устойчивость. Пожилые люди, ежедневно общающиеся с друзьями, живут в среднем на пять лет дольше.

Генетика определяет лишь 20-40% продолжительности жизни. Это видно на примере семь — 115-летней британки Этель Катерхэм. Сестра Этель дожила до 104 лет, но ее дочери прожили лишь до 71 и 83 лет.

«Даже идеальная генетика и здоровые привычки не гарантируют 115 лет жизни. Но они значительно повышают шансы оставаться активным и здоровым в пожилом возрасте», — отметили исследователи.

Ранее ученый назвал три фактора, определяющих продолжительность жизни.

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