На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Участники «Отрядов Путина» назвали президента РФ человеком мира

Основатель «Отрядов Путина» рассказал историю происхождения движения
true
true
true
close
Телега Online/VK

В период активных антиправительственных акций в 2012 году сегодняшние участники движения «Отряды Путина» решили встать на защиту страны и ее лидера, рассказал основатель движения Марат Динаев в рамках нового выпуска проекта «Сорян, поехали».

Он отметил, что название возникло спонтанно.

«В лице президента мы увидели абсолютного лидера. И каждому лидеру нужна поддержка и помощь во всех светлых делах», — рассказал он.

Одна из участниц движения Людмила Барилко рассказала, что ей звонили с Украины с угрозами и оскорблениями.

По словам участников отряда, чтобы сохранить связь между поколениями, необходимо начинать воспитание еще со школы.

«Все надо начинать с первого класса, чтобы было понимание, кто есть кто и что есть что. Детей нужно учить этому», — рассказала одна из участниц движения.

Также участники движения заявили, что уехавших из России после начала СВО артистов нельзя принимать обратно.

По их мнению, эти артисты «снова предадут, если приедут».

Героини выпуска подчеркнули, что России нужны честные и добросовестные граждане, любящие свою страну и живущие по ее законам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами