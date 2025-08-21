Участники «Отрядов Путина» назвали президента РФ человеком мира

В период активных антиправительственных акций в 2012 году сегодняшние участники движения «Отряды Путина» решили встать на защиту страны и ее лидера, рассказал основатель движения Марат Динаев в рамках нового выпуска проекта «Сорян, поехали».

Он отметил, что название возникло спонтанно.

«В лице президента мы увидели абсолютного лидера. И каждому лидеру нужна поддержка и помощь во всех светлых делах», — рассказал он.

Одна из участниц движения Людмила Барилко рассказала, что ей звонили с Украины с угрозами и оскорблениями.

По словам участников отряда, чтобы сохранить связь между поколениями, необходимо начинать воспитание еще со школы.

«Все надо начинать с первого класса, чтобы было понимание, кто есть кто и что есть что. Детей нужно учить этому», — рассказала одна из участниц движения.

Также участники движения заявили, что уехавших из России после начала СВО артистов нельзя принимать обратно.

По их мнению, эти артисты «снова предадут, если приедут».

Героини выпуска подчеркнули, что России нужны честные и добросовестные граждане, любящие свою страну и живущие по ее законам.