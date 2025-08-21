В Калифорнии мужчина заразился чумой от блохи

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
LA Times: в США мужчина мог заразиться чумой после укуса блохи
Korea Institute of Science and Technology

Житель Калифорнии заразился чумой после укуса инфицированной блохи во время отдыха в кемпинге у Саус-Лейк-Тахо, пишет LA Times.

Медики отмечают, что мужчина сдал положительный тест на чуму, а причиной тому могла стать инфицированная блоха, которая могла его укусить во время отдыха в кемпинге на озере Тахо.

Заразившийся мужчина проходит лечение в домашних условиях под контролем врачей. Врачи призывают не паниковать: чума в наши дни успешно лечится, а ее вспышки крайне редки.

Исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения округа Кайл Флифлет отметил, что возбудитель чумы присутствует на ряде территорий Калифорнии, включая высокогорные районы у озера Тахо. В связи с этим власти попросили жителей предпринимать профилактические меры, в особенности во время прогулок и походов.

Это первый случай заражения чумой в округе Эль-Дорадо с 2020 года и очередной в серии единичных случаев, зарегистрированных в этом году в западных штатах США.

Ранее российские ученые рассказали о прорыве в диагностике холеры и чумы.

