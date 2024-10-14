Сибирячка лечилась мухоморами и поплатилась

Жительница Красноярска попала в больницу скорой медицинской помощи с отравлением мухоморами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что госпитализировали 22-летнюю местную жительницу в токсикологическое отделение. Девушка рассказала, что употребляла мухомор от бессонницы. Где пациентка доставала гриб — собирала сама или приобрела у посредников, — она не уточнила.

Врачи напомнили, что это не первый аналогичный случай за год и подобное самолечение может обернуться необратимыми для здоровья последствиями, и предостерегли от употребления ядовитых грибов.

Ранее в Удмуртии госпитализировали местного жителя, который также пытался лечиться мухоморами. Пациент более суток находился в отделении реанимации. Когда он пришел в себя, то пояснил медикам, что пытался улучшить работу мозга.

Ранее россиянин с отравлением ложными опятами попал в реанимацию.