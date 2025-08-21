Два российских аэропорта возобновили прием и отправку самолетов

Росавиация: в Волгограде и Калуге сняли ограничения на работу аэропортов

Аэропорты в Калуге и Волгограде возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 6:54 мск. В нем говорится, что в аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Аэропорт в Волгограде приостановил работу вечером 20 августа. Чуть позже ограничения на прием и отправку воздушных судов ввели в аэропортах Калуги и Саратова.

Рано утром 21 августа в Воронежской области в связи с падением беспилотного летательного аппарата приостановили движение поездов. Инцидент произошел в районе железнодорожных станций Журавка и Райновская, на участке Россошь — Сохрановка. Здесь пропало напряжение в контактной сети. В целях координации восстановительных работ был создан оперативный штаб.

По состоянию на 6:35 мск с опозданием следовали 19 поездов. Максимальное время задержки составляло порядка четырех часов.

Ранее в Ростовской области перекрыли трассу из-за упавшего дрона.