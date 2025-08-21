На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два российских аэропорта возобновили прием и отправку самолетов

Росавиация: в Волгограде и Калуге сняли ограничения на работу аэропортов
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Аэропорты в Калуге и Волгограде возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 6:54 мск. В нем говорится, что в аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Аэропорт в Волгограде приостановил работу вечером 20 августа. Чуть позже ограничения на прием и отправку воздушных судов ввели в аэропортах Калуги и Саратова.

Рано утром 21 августа в Воронежской области в связи с падением беспилотного летательного аппарата приостановили движение поездов. Инцидент произошел в районе железнодорожных станций Журавка и Райновская, на участке Россошь — Сохрановка. Здесь пропало напряжение в контактной сети. В целях координации восстановительных работ был создан оперативный штаб.

По состоянию на 6:35 мск с опозданием следовали 19 поездов. Максимальное время задержки составляло порядка четырех часов.

Ранее в Ростовской области перекрыли трассу из-за упавшего дрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами