Аэропорт Волгограда прекратил принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Волгограда ввел ограничения на прием и отправку самолетов
В волгоградском аэропорту ввели ограничения на движение самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 23:09. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Прошлой ночью в воздушной гавани тоже временно прекращали принимать и отправлять лайнеры. Ограничения начали действовать с 1:45 и были сняты в 2:57. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры предпринимались в воздушных гаванях Самары и Саратова.

За день до этого в Волгограде после падения обломков украинского беспилотника загорелась кровля одного из корпусов больницы № 16. Пожарные расчеты оперативно справились с огнем и просушили помещения.

Ранее в небе заметили падение «огненного шара».

