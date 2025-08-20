Еще два российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Калуги и Саратова прекратили прием и отправку самолетов

В калужском и саратовском аэропортах Грабцево и Гагарин временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост об ограничениях был опубликован в 23:50.

До этого аэропорт Волгограда приостановил работу с 23:09.

Прошлой ночью в воздушных гаванях Волгограда и Саратова тоже временно прекращали принимать и отправлять лайнеры. Ограничения в первом аэропорту начали действовать с 1:45 и были сняты в 2:57. А в Саратове движения самолетов не было до 5:25.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения вводились и в аэропорту Самары. В период их действия на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявшие рейсы в город.

