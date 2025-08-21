На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожилая россиянка инвестировала в мошенников 1,4 млн рублей

В Калининграде женщина инвестировала в мошенников 1,4 млн рублей
true
true
true
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Калининграде 63-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег, поверив аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел после получения женщиной предложения о дополнительном заработке на бирже. Введенная в заблуждение пенсионерка доверилась злоумышленникам и в течение двух дней переводила деньги через мобильное приложение банка, следуя инструкциям преступников.

Когда потерпевшая попыталась вывести средства, она осознала, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей личных сбережений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее россиянка лишилась квартиры и почти 9 млн рублей из-за «замены счетчика».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами