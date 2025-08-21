Пожилая россиянка инвестировала в мошенников 1,4 млн рублей

В Калининграде женщина инвестировала в мошенников 1,4 млн рублей

В Калининграде 63-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег, поверив аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел после получения женщиной предложения о дополнительном заработке на бирже. Введенная в заблуждение пенсионерка доверилась злоумышленникам и в течение двух дней переводила деньги через мобильное приложение банка, следуя инструкциям преступников.

Когда потерпевшая попыталась вывести средства, она осознала, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей личных сбережений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее россиянка лишилась квартиры и почти 9 млн рублей из-за «замены счетчика».