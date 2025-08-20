Россиянка лишилась квартиры и почти 9 млн рублей из-за «замены счетчика»

В Старом Осколе женщина под давлением мошенников отдала им почти 9 млн рублей

Аферисты выманили у 67-летней жительницы Старого Оскола почти девять миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по Белгородской области.

Неизвестные предложили пострадавшей заменить счетчик, и, чтобы встать в электронную очередь, женщина продиктовала код из сообщения.

«После женщине стали поступать звонки от псевдосотрудников Роскомнадзора, Центрального Банка и даже силовых структур», – сообщается в публикации.

Мошенники уведомили россиянку о том, что кто-то пытался снять деньги с ее счета. Чтобы предотвратить списание, пострадавшая должна была задекларировать все свои сбережения.

Для этого женщина обналичила средства, затем перевела их на указанные аферистами счета. Неизвестные уверяли, что деньги ей скоро вернут.

Спустя время мошенники снова вышли на связь и убедили пострадавшую в том, что кто-то выставил ее квартиру на продажу. Чтобы обезопасить жилье, она самостоятельно продала его и отдала деньги аферистам.

Позже она рассказала о произошедшем племяннице, во время беседы она все осознала и обратилась в полицию.

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого в пособничестве иностранным аферистам.