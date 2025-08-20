На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка лишилась квартиры и почти 9 млн рублей из-за «замены счетчика»

В Старом Осколе женщина под давлением мошенников отдала им почти 9 млн рублей
true
true
true
close
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Аферисты выманили у 67-летней жительницы Старого Оскола почти девять миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по Белгородской области.

Неизвестные предложили пострадавшей заменить счетчик, и, чтобы встать в электронную очередь, женщина продиктовала код из сообщения.

«После женщине стали поступать звонки от псевдосотрудников Роскомнадзора, Центрального Банка и даже силовых структур», – сообщается в публикации.

Мошенники уведомили россиянку о том, что кто-то пытался снять деньги с ее счета. Чтобы предотвратить списание, пострадавшая должна была задекларировать все свои сбережения.

Для этого женщина обналичила средства, затем перевела их на указанные аферистами счета. Неизвестные уверяли, что деньги ей скоро вернут.

Спустя время мошенники снова вышли на связь и убедили пострадавшую в том, что кто-то выставил ее квартиру на продажу. Чтобы обезопасить жилье, она самостоятельно продала его и отдала деньги аферистам.

Позже она рассказала о произошедшем племяннице, во время беседы она все осознала и обратилась в полицию.

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого в пособничестве иностранным аферистам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами