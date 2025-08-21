Врач предупредила россиян об опасности частых пилингов

Пилинги помогают избавиться от ороговевших клеток кожи, стимулируют ее обновление и улучшают внешний вид. Однако чрезмерное увлечение этой процедурой может нанести серьезный вред коже, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова.

Во-первых, по ее словам, частые пилинги приводят к повреждению защитного барьера кожи.

«Кожа имеет естественный гидролипидный барьер, который защищает от бактерий, загрязнений и потери влаги. Слишком частые пилинги истончают этот слой, приводя к сухости и шелушению; повышенной чувствительности; раздражению и покраснению», — предупредила Соколова.

Кроме того, агрессивное отшелушивание, особенно в летний период или без должной защиты от солнца, может спровоцировать появление пигментных пятен. Это связано с тем, что кожа становится более уязвимой к ультрафиолету.

Частые пилинги также увеличивают риск обострения акне и воспалений.

«При жирной и проблемной коже многие стараются чаще делать пилинги, чтобы избавиться от излишнего кожного сала и высыпаний. Однако избыточное отшелушивание нарушает микрофлору, пересушивает кожу и заставляет сальные железы работать активнее, что только усугубляет ситуацию», — объяснила косметолог.

Еще один возможный риск, по словам врача, — преждевременное старение. Злоупотребление пилингами (особенно кислотами высокой концентрации) может привести к истончению кожи, потере эластичности и раннему появлению морщин.

К тому же возрастает риск развития розацеа и купероза. Как объяснила специалист, некоторые кислоты (например, гликолевая или салициловая) при частом применении расширяют сосуды, провоцируя покраснения и сосудистые звездочки. Особенно опасно это для обладателей тонкой и чувствительной кожи.

Чтобы пилинги не принесли вреда, врач посоветовала придерживаться ряда правил. Поверхностные пилинги (AHA-кислоты, энзимные) рекомендуется делать не чаще 1–2 раз в неделю. Срединные (TCA, ретиноевые) –--1 раз в 1–2 месяца.

После процедуры необходимо: использовать SPF-защиту и избегать активного солнца; увлажнять кожу; избегать посещения бань, саун, бассейнов.

«Пилинги — эффективный способ обновления кожи, но их нельзя делать слишком часто. Индивидуальную частоту и тип эксфолиации должен подбирать косметолог, учитывая тип кожи, возраст и сезонность», — резюмировала Соколова.

