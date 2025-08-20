Хорватский фридайвер установил рекорд, проведя под водой почти полчаса на одном вдохе

Хорватский фридайвер Маричич провел под водой на одном вдохе рекордные 29 минут

maverick2go/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хорватский фридайвер Витомир Маричич установил новый рекорд Гиннесса, проведя под водой на одном вдохе 29 минут и 3 секунды. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Во время своего получасового подвига Маричич задержал дыхание на время, вдвое превышающее самое продолжительное зафиксированное погружение дельфина-афалины. Фактически, это невероятное достижение ставит Маричича в один ряд с обыкновенным тюленем», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что перед установлением рекорда фридайвер на протяжении 10 минут дышал в бассейне чистым кислородом. Это позволило увеличить уровень кислорода в крови и очистить ее от избытка азота.

Предыдущий рекорд составлял 24 минуты и 37 секунд. Его установил хорват Будимир Шобат.

15 августа 10-летняя индийская шахматистка Бодхана Сиванандан установила мировой рекорд, одержав победу над гроссмейстером Питером Уэлссом. На турнире в Ливерпуле Сиванандан обыграла Уэллса в партии с классическим контролем времени.

Ранее олимпийский чемпион из Швеции в 13-й раз побил мировой рекорд.