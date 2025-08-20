На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хорватский фридайвер установил рекорд, проведя под водой почти полчаса на одном вдохе

Хорватский фридайвер Маричич провел под водой на одном вдохе рекордные 29 минут
true
true
true
close
maverick2go/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хорватский фридайвер Витомир Маричич установил новый рекорд Гиннесса, проведя под водой на одном вдохе 29 минут и 3 секунды. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Во время своего получасового подвига Маричич задержал дыхание на время, вдвое превышающее самое продолжительное зафиксированное погружение дельфина-афалины. Фактически, это невероятное достижение ставит Маричича в один ряд с обыкновенным тюленем», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что перед установлением рекорда фридайвер на протяжении 10 минут дышал в бассейне чистым кислородом. Это позволило увеличить уровень кислорода в крови и очистить ее от избытка азота.

Предыдущий рекорд составлял 24 минуты и 37 секунд. Его установил хорват Будимир Шобат.

15 августа 10-летняя индийская шахматистка Бодхана Сиванандан установила мировой рекорд, одержав победу над гроссмейстером Питером Уэлссом. На турнире в Ливерпуле Сиванандан обыграла Уэллса в партии с классическим контролем времени.

Ранее олимпийский чемпион из Швеции в 13-й раз побил мировой рекорд.

