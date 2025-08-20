Участника СВО объявили беглецом после попадания в госпиталь

Участника специальной военной операции (СВО) из города Талица в Свердловской области объявили беглецом после того, как он попал в госпиталь. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы РФ Максим Иванов.

По словам парламентария, к нему обратилась супруга военнослужащего и попросила разобраться, почему ее мужа с середины июня внесли в список самовольно оставивших часть. Женщина заявила, что ее супруг вернулся в расположение сразу после завершения лечения.

На этом фоне законодатель направил письмо в военную прокуратуру Центрального военного округа. Там установили, что участника СВО преждевременно объявили беглецом. Как отметил Иванов, проверка продолжается.

При этом он обратил внимание, что военнослужащий не первый раз сталкивается с бюрократической ошибкой. В мае 2025 года выяснилось, что житель Талицы после подписания контракта с российским министерством обороны не получал выплаты за участие в СВО. Ему начисляли только минимальное денежное довольствие в размере 39 тыс. рублей в месяц.

Ранее российскому бойцу, получившему шесть ранений в зоне СВО, отказали в страховой выплате.