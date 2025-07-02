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Россиян предостерегли от бесконтрольного приема добавок для иммунитета

Врач Уланкина: добавки для иммунитета нельзя принимать бесконтрольно
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Бесконтрольный прием добавок для иммунитета может серьезно навредить здоровью. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«В сезон непогоды, когда солнца мало, а заболеваемость растет, вопрос о волшебных таблетках для иммунитета возникает регулярно. Но универсальных добавок, которые помогут поддержать организм и не принесут вреда, не существует», — подчеркнула специалист.

По ее словам, организм не накапливает иммунитет впрок, поэтому важно ежедневно работать над укреплением здоровья — разнообразить рацион питания, достаточно спать и включать в свой график регулярные физические нагрузки.

Что касается иммуномодуляторов, их необходимо принимать только по назначению врача, поскольку эти препараты могут активировать скрытые аутоиммунные процессы, добавила она.

Врач-инфекционист Марият Мухина до этого говорила, что аномально влажное лето в Центральной России спровоцировало всплеск активности инфекционных возбудителей.

Она отметила, сочетание сырости и перепадов температуры создает идеальные условия для размножения патогенов. Кожные заболевания стали одним из ключевых рисков. Грибки и бактерии вызывают дерматиты, экземы и гнойные воспаления кожи (пиодермии), которые могут распространяться по всему телу. Переохлаждение — еще одна угроза, ведь ношение легкой одежды в холод (+10°C), попадание под дождь приводят к циститам, пиелонефритам и бронхолегочным заболеваниям.

Ранее врач объяснил, как защитить детей от инфекций и вирусов летом.

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