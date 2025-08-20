На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительницу Запорожской области задержали за финансирование ВСУ

В Запорожской области задержали женщину за покупку военных облигаций Украины
Жительница Запорожской области задержана за приобретение военных облигаций Украины на сумму более 270 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной пресс-службу УФСБ, пишет РИА Новости.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что она в период с 2023 по 2024 годы через интернет-приложение украинского банка [женщина] приобрела военные облигации», — говорится в сообщения.

Вырученные средства от проданных облигаций шли на финансировании украинской армии.

В отношении женщины заведено уголовное дело о госизмене.

Недавно Второй Восточный окружной военный суд приговорил 55-летнюю жительницу Иркутска Марию Торбяковскую к 17 годам лишения свободы по обвинению в совершении государственной измены и публичном оправдании терроризма в интернете. Она оправдывала террористические действия украинских спецслужб, а также переводила им деньги. После освобождения из мест лишения свободы россиянка будет отбывать два года дополнительного наказания в виде ограничения свободы

Ранее москвичка поверила в «финансирование ВСУ» и отдала мошенникам более 47 млн рублей.

