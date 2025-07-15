На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичка поверила в «финансирование ВСУ» и отдала мошенникам более 47 млн рублей

В Балашихе женщина отдала мошенникам более 47 млн рублей
true
true
true
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Жительница подмосковной Балашихи лишилась более 47 миллионов рублей, поверив аферистам. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник.

Злоумышленники впервые связались с пострадавшей 7 июля. После разговора якобы с сотрудником одной из компаний, услугами которой она пользовалась, 58-летней женщине пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах».

Позже неизвестный, представившись сотрудником Центробанка, убедил москвичку снять со счетов более 11,8 миллиона рублей, которые позже она передала курьеру.

Уже на следующий день она отдала более 20 миллионов рублей. Доставщики приезжали к ней еще дважды, всего им жертва мошенников передала почти 47,7 миллионов рублей. Все это время неизвестные запугивали ее уголовным делом из-за «финансирования ВСУ» и тем, что ее средства в опасности.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить личности причастных к произошедшему лиц.

Ранее в Подмосковье студентка «спасала» деньги отца и передала аферистам из его сейфа 5 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами