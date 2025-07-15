Москвичка поверила в «финансирование ВСУ» и отдала мошенникам более 47 млн рублей

Жительница подмосковной Балашихи лишилась более 47 миллионов рублей, поверив аферистам. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник.

Злоумышленники впервые связались с пострадавшей 7 июля. После разговора якобы с сотрудником одной из компаний, услугами которой она пользовалась, 58-летней женщине пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах».

Позже неизвестный, представившись сотрудником Центробанка, убедил москвичку снять со счетов более 11,8 миллиона рублей, которые позже она передала курьеру.

Уже на следующий день она отдала более 20 миллионов рублей. Доставщики приезжали к ней еще дважды, всего им жертва мошенников передала почти 47,7 миллионов рублей. Все это время неизвестные запугивали ее уголовным делом из-за «финансирования ВСУ» и тем, что ее средства в опасности.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить личности причастных к произошедшему лиц.

Ранее в Подмосковье студентка «спасала» деньги отца и передала аферистам из его сейфа 5 млн.