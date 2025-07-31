Жительницу Иркутска обвинили в госизмене

Второй Восточный окружной военный суд приговорил 55-летнюю жительницу Иркутска Марию Торбяковскую к 17 годам лишения по обвинению в совершении государственной измены и публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

По данным суда, в январе прошлого года россиянка разместила в соцсети пост, содержащий «оправдание террористических актов, подготовленных и совершенных украинскими спецслужбами в ноябре 2023 г. на Байкало-Амурской магистрали». Кроме того, период с декабря 2022 года по июнь 2024 года женщина неоднократно переводила деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ) для приобретения патронов, снарядов и иного вооружения и амуниции.

Торбяковскую в аэропорту задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России при попытке сбежать за границу. Женщина приговорена к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей запретили заниматься публичной деятельностью в интернете сроком на 3 года.

После освобождения из мест лишения свободы россиянка будет отбывать два года дополнительного наказания в виде ограничения свободы, говорится в сообщении прокуратуры.

Использовавшиеся для совершения преступлений мобильный телефон и планшет конфискованы. Приговор в законную силу пока не вступил, то есть его можно обжаловать.

До этого сообщалось, что Московский городской суд приговорил супружескую пару к 15 и 17 годам в колонии строгого режима за передачу Киеву сведений о военных и силовых ведомствах.

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