Психолог рассказала, как подготовить ребенка к детскому саду

С ребенком нужно играть в детский садик дома, чтобы подготовить его к походу в настоящий сад. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский психолог Наталья Наумова.

«Ребенка важно готовить к детскому садику. Перед тем, как туда пойти, важно пройти чек-лист – проверить, может ли ребенок сам себя обслуживать, как у ребенка выстраивается общение со сверстниками и взрослыми людьми вне семьи, насколько ребенку удается жить по режиму дня детского сада. И эмоциональную составляющую мы тоже прорабатываем – играем с ним в детский садик, ходим на площадку общаться с детьми, подходим рядом к детскому саду, смотрим через забор, как играют другие детки. Важно читать книжки, смотреть мультики про то, как дети ходят в детский сад, вместе с родителями обсуждать», — сказала она.

Психолог отметила, что нельзя вести ребенка в сад «силой», поскольку это разрушит доверие к родителям.

«Когда ребенок расскажет, что его конкретно беспокоит в детском садике, иногда это бывает что-то фантазийное, и в беседе с родителем напряжение спадает и оказывается, что ребенок вполне может справиться. Ребенку важно уметь просить помощи взрослого, воспитателя. Иногда дети не хотят ходить в детский сад за счет того, что они просто не могут попросить водички у воспитателя, когда захотели пить. Каждый раз что-то свое, уникальное, нужно разбираться. Для этого нужно быть в контакте с ребенком, беседовать. И не нужно через истерики ребенка силой затаскивать в детский сад – это разрушает детско-родительские отношения, то есть ребенок перестает доверять родителям, а это очень плохо», — добавила она.

